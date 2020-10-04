«Зенит» разгромил «Цмоки-Минск», «Парма» обыграла «Автодор»

«Зенит» крупно обыграл «Цмоки-Минск» в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице с четырьмя победами в четырех играх.

В другой игре «Парма» взяла верх над «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Парма» (Пермь) — 70:93 (22:19, 17:30, 18:26, 13:18)

А: Мэйсон (18), Старкс (14), Михайловский (12).

П: Р. Джонсон (20), Л. Уильямс (11), Юшкявичюс (11), Буланов (11), Савович (10).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 104:73 (24:23, 32:15, 23:17, 25:18)

З: Холлинс (17), Пангос (14), Гудайтис (14), Пушков (13), Бэрон (10).

Ц: К. Клайберн (18), Лоури (17), Салаш (17).