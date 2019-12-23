«Зенит» разгромил «Автодор», Томас набрал 30 очков
20:20
«Зенит» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ — 109:66. Самым результативным игроком встречи стал Уилл Томас, набравший 30 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Автодор» (Саратов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 66:109 (14:27, 14:26, 16:22, 22:34)
А: Старкс (15), Кук (12), Жайте (11).
З: Томас (30), Понитка (16), Айверсон (13), Трушкин (11), Пушков (10 + 11 подборов).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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