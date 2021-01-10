«Зенит» разгромил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 97:71 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Остин Холлинз, набравший 25 очков.

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«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 97:71 (32:18, 28:19, 25:17, 12:17)

10 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».