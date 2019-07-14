"Зенит" расстался с Рейнольдсом из-за проблем с дисциплиной

Центровой Джален Рейнольдс покидает "Зенит"​ из-за проблем вне площадки и своего непредсказуемого поведения, сообщают "Известия". Теперь клуб активно ищет игроку замену.

– У Джалена были серьезные проблемы с дисциплиной весь сезон, – рассказал источник, близкий к игроку. – Получал неспортивные и технические фолы, забывал паспорт, в результате чего опоздал на одну из выездных игр. За несколько часов до матча с "Автодором" в Саратове выяснилось, что Рейнольдс забыл игровую форму, и ему пришлось выступать в форме баскетболиста ДЮБЛа. За пределами площадки тоже были постоянные приключения и проблемы с полицией, которые удавалось сгладить только благодаря усилиям руководства "Зенита". Под конец сезона, после очередного происшествия, игрок лишился корпоративной машины.