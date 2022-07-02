«Зенит» проявляет интерес к Крису Синглтону

«Зенит» проявляет интерес к форварду Крису Синглтону, пишет инсайдер Маттео Андреани. 32-летний американец находится в статусе свободного агента.

Синглтон, который может выступать на позиции тяжелого форварда и центрового, уже имеет опыт выступления в России. В 2015-16 годах он играл за «Локомотив-Кубань».

Последнее время Синглтон играл за «Анадолу Эфес», в составе которого дважды выигрывал Евролигу и становился чемпионом Турции.

Также он имеет опыт выступления за «Барселону» и «Панатинаикос».