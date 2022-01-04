«Зенит» проиграл «Парме» в матче Единой лиги ВТБ
«Парма» победила «Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник Джеремайя Хилл — 19 очков.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Зенит» занимает 4-е место, одержав 7 побед в 10 матчах. «Парма» идет на 5-й строчке: 6 побед после 10 игр.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 77:67 (21:14, 17:9, 14:19, 25:25)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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