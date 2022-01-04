Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» проиграл «Парме» в матче Единой лиги ВТБ

17:49

«Парма» победила «Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник Джеремайя Хилл — 19 очков.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Зенит» занимает 4-е место, одержав 7 побед в 10 матчах. «Парма» идет на 5-й строчке: 6 побед после 10 игр.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 77:67 (21:14, 17:9, 14:19, 25:25)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Ротенберг разогнал всех тренеров и теперь будет рулить сам. Хорошо, что это случилось не в сборной
В Нур-Султане начались митинги
2
3