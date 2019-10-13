«Зенит» проиграл «Нижнему Новгороду» и потерпел первое поражение в Лиге ВТБ
«Зенит» дома проиграл «Нижнему Новгороду» (69:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Форвард гостей Даррал Уиллис набрал 14 очков в этой встрече.
У «Нижнего Новгорода» 14 очков набрал центровой Густаво Айон.
Для «Зенита» это поражение стало первым в текущем сезоне Лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород» — 69:76 (19:19, 16:17, 19:17, 15:23)
13 октября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
?? @BC_NN обыгрывает @zenitbasket в гостях впервые с мая-2015 | Nizhny Novgorod stuns Zenit on the road— VTB United League (@VTBUL) October 13, 2019
? @AyonGustavo — 14 PTS, @LilAl523 — 13 + 6 REB + 5 AST
? @Darral_Willis — 14 PTS, Ivan Strebkov — 11 PTS pic.twitter.com/cyltAk6a4X
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/