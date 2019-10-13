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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» проиграл «Нижнему Новгороду» и потерпел первое поражение в Лиге ВТБ

17:50
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«Зенит» дома проиграл «Нижнему Новгороду» (69:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Форвард гостей Даррал Уиллис набрал 14 очков в этой встрече.

У «Нижнего Новгорода» 14 очков набрал центровой Густаво Айон.

Для «Зенита» это поражение стало первым в текущем сезоне Лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород» — 69:76 (19:19, 16:17, 19:17, 15:23)

13 октября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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