«Зенит» прервал серию из четырех поражений подряд в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Енисей». Хозяева одержали победу со счетом 89:80.

Команда из Санкт-Петербурга прервала неудачную серию, по ходу которой проиграла четыре матча подряд.

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«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 89:80 (21:24, 30:14, 18:17, 20:25)

10 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

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