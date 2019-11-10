«Зенит» прервал серию из четырех поражений подряд в Единой лиге ВТБ
21:01
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Енисей». Хозяева одержали победу со счетом 89:80.
Команда из Санкт-Петербурга прервала неудачную серию, по ходу которой проиграла четыре матча подряд.
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«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 89:80 (21:24, 30:14, 18:17, 20:25)
10 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
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