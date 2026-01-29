«Зенит» представил тренерский штаб

«Зенит» объявил окончательный состав тренерского штаба под руководством Деяна Радонича, который возглавил клуб 28 января.

На должность ассистента назначены Саша Косович, Ростислав Вергун и Максим Учайкин.

Косович с 2011 по 2022 год входит в штаб «Црвены Звезды», с 2022 по 2024-й — в штаб сборной Сербии. Учайкин работал в системе «Зенита» с 2020 года.