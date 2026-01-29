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29 января, 17:15

«Зенит» представил тренерский штаб

Руслан Минаев

«Зенит» объявил окончательный состав тренерского штаба под руководством Деяна Радонича, который возглавил клуб 28 января.

На должность ассистента назначены Саша Косович, Ростислав Вергун и Максим Учайкин.

Александр Церковный.«Способен дать результат с текущим составом». В «Зените» объяснили назначение Радонича

Косович с 2011 по 2022 год входит в штаб «Црвены Звезды», с 2022 по 2024-й — в штаб сборной Сербии. Учайкин работал в системе «Зенита» с 2020 года.

«Зенит» с 15 победами при 9 поражениях в 24 матчах занимает четвертую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Источник: БК Зенит
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БК Зенит
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