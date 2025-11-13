«Зенит» пожелал удачи Паскуалю на посту главного тренера «Барселоны»

В «Зените» прокомментировали назначение Хавьера Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны».

Испанский специалист возглавлял петербургский клуб с 2020 по 2025 год.

«Зенит» желает своему экс-наставнику больших побед в Евролиге и чемпионате Испании вместе с сине-гранатовыми! Ждем скорую встречу «Зенита» и «Барселоны» на баскетбольном паркете», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Зенита».

Паскуаль возглавлял «Барселону Б» с 2004 по 2005 год. С 2005-го по 2008-й он был ассистентом Душко Ивановича в главной команде, а затем стал главным тренером «Барселоны», проработав на этом посту до 2016 года. Под его руководством каталонцы выиграли Евролигу в сезоне-2009/10.