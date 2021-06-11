«Зенит» поздравил ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ
«Зенит» в Twitter поздравил ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ.
«Поздравляем ЦСКА с победой. Были рады встретиться 6 раз в сезоне, и обязательно отмечаем приезд на Кубок Невы», — говорится в сообщении.
Поздравляем @cskabasket с победой в @VTBUL . Были рады встретиться 6 раз в сезоне, и обязательно отмечаем приезд на Кубок Невы. pic.twitter.com/0RGhXgjkC1— Basketball club Zenit (@zenitbasket) June 11, 2021
ЦСКА стал 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Третий матч финальной серии с УНИКСом (89:81) стал последним для армейцев в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю