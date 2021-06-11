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«Зенит» поздравил ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ

14:55
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«Зенит» в Twitter поздравил ЦСКА с победой в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляем ЦСКА с победой. Были рады встретиться 6 раз в сезоне, и обязательно отмечаем приезд на Кубок Невы», — говорится в сообщении.

ЦСКА стал 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Третий матч финальной серии с УНИКСом (89:81) стал последним для армейцев в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.

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