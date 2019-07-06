"Зенит" покинул защитник Арманд

"Зенит" покидает американский защитник Шон Арманд, сообщается на официальном сайте клуба.

В Единой лиге ВТБ 27-летний американец провел 14 игр, набирая в среднем по 7,8 очка, а также делая по 2,4 подбора и 2,7 передачи за игру. Защитник попал в десятку лучших игроков по проценту двухочковых (72,7) в раунде Топ-16 Еврокубка.

Большую часть сезона Арманд восстанавливался от травмы, "Зенит" пожелал ему здоровья и удачи в дальнейшей карьере.