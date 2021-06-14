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«Зенит» подписал защитника «Црвены Звезды» Лойда

14:13
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«Зенит» подписал контракт с защитником Джорданом Лойдом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 27-летним американцем рассчитано на 2 года.

В сезоне-2020/21 Лойд выступал за «Црвену Звезду», где набирал в среднем 17,3 очка, 3,2 передачи и 3,6 подбора за матч в Евролиге.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/14/dzhordan-loyd-novyy-igrok-bk-zenit-/

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Иван Торопцев все материалы автора
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