«Зенит» подписал защитника «Црвены Звезды» Лойда
«Зенит» подписал контракт с защитником Джорданом Лойдом, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 27-летним американцем рассчитано на 2 года.
? @mrjloyd , welcome!— Basketball club Zenit (@zenitbasket) June 14, 2021
2 years with BC Zenit. pic.twitter.com/c2EjkBb99u
В сезоне-2020/21 Лойд выступал за «Црвену Звезду», где набирал в среднем 17,3 очка, 3,2 передачи и 3,6 подбора за матч в Евролиге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/14/dzhordan-loyd-novyy-igrok-bk-zenit-/
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