"Зенит" подписал контракт с Колтоном Айверсоном

"Зенит" подписал однолетний контракт с центровым Колтоном Айверсоном, информирует официальный сайт клуба.

Сезон-2018/19 30-летний Айверсон провел в "Тенерифе" вместе с другим новичком "Зенита" Тимом Аброматисом. В Лиге чемпионов центровой в среднем набирал 10,3 очка и 6,3 подбора за 19 минут на паркете, а в чемпионате Испании – 11,4 очка и 7,0 подбора за 24 минуты.

У американца есть опыт выступлений в Евролиге – за "Басконию", "Каршияку" и "Маккаби". Игрок провел в общей сложности 63 матча, набирая 7,9 очка и 5,5 подбора за 20 минут.