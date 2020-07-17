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«Зенит» подписал контракт с Кей Си Риверсом

13:15

«Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Кей Си Риверсом.

Соглашение с 33-летним американцем рассчитано на один год. В сезоне-2019/20 Риверс выступал за «Жальгирис», набирая в среднем 9,3 очка, 1,5 подбора и 1,1 ассиста в среднем за матч в Евролиге. Ранее защитник играл за «Панатинаикос», который возглавлял нынешний главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. В России Риверс также выступал за «Химки» и «Локомотив-Кубань».

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