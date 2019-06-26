"Зенит" подписал контракт с Хвостовым

Разыгрывающий сборной России Дмитрий Хвостов стал игроком "Зенита".
С 29-летним баскетболистом подписан трехлетний контракт, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
– Привет всем болельщикам! Я рад возможности сыграть в Петербурге, в этом клубе! "Зенит" – дисциплинированная команда, которая умеет выходить из сложных ситуаций, что они доказали в прошлом сезоне, - сказал Хвостов.
Хочу сказать спасибо за приглашение и доверие, особенно в моей ситуации. Готов с новыми силами вернуться на паркет и выполнить свою роль на все 100 процентов.
Три предыдущих сезона Хвостов выступал за "Локомотив-Кубань". В данный момент баскетболист восстанавливается от травмы крестообразных связок.
В сезоне 2018/19 в Еврокубке за 22,5 минуты на паркете Дмитрий Хвостов набирал по 5,9 очка, 2,2 подбора и 3,3 передачи. В Единой лиге ВТБ в 21 встрече на счету у разыгрывающего по 5,8 очка, 1,8 подбора и 4 передачи.
Дмитрий Хвостов подписал трёхлетний контракт с «Зенитом»! / Dmitry Khvostov signed three year contract with Zenit! #Zenitbasket pic.twitter.com/zv0qQy3HbR— БК «Зенит» (@zenitbasket) 26 июня 2019 г.