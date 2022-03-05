«Зенит» подписал контракт с американским форвардом Карвером

«Зенит» объявил о подписании контракта с форвардом Аароном Карвером.

25-летний американец заключил соглашение с клубом из Санкт-Петербурга до конца нынешнего сезона. Баскетболист будет выступать под 13-м номером. Ожидается, что он сможет дебютировать за команду в завтрашнем матче Единой лиги ВТБ против «Пармы».

С 2015 по 2020 год Карвер выступал в высшем дивизионе американской студенческой лиги NCAA за команду «Олд Доминион» штата Висконсин. В сезоне-2020/21 он играл за словенский «Хопси Ползела», после чего перешел в «Новосибирск», который выступает в российской Суперлиге.

Сегодня «Зенит» также подписал контракты с Виталием Фридзоном, Сергеем Моней и Егором Вяльцевым.