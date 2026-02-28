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28 февраля, 21:05

«Зенит» подписал игрока НБА Джузэнга

Алина Савинова

«Зенит» заключил соглашение с американским защитником Джонни Джузэнгом, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Первую половину сезона-2025/26 баскетболист провел в составе «Миннесоты». В октябре 2025 года «Тимбервулвз» перевели его на двусторонний контракт, а в феврале клуб расстался с игроком.

Всего на счету 24-летнего защитника 123 матча за четыре сезона в НБА. Ранее он также выступал за «Юту».

«Зенит» одержал 20 побед при 9 поражениях в сезоне и занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

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Источник: https://t.me/vtbleague/21685
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Баскетбол
БК Зенит
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