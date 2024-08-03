«Зенит» подписал экс-игрока «Клипперс» Ксавьера Муна

«Зенит» подписал контракт с американским защитником Ксавьером Муном.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

С 2021 года Ксавьер выступал в НБА за «Лос-Анджелес Клипперс» и в системе «Клипперс» имел несколько краткосрочных контрактов.

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате НБА 29-летний баскетболист принял участие в 14 матчах, в среднем за игру набирал 2,4 очка, совершал 1,5 передачи и 1,3 подбора.