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Сегодня, 06:13

«Зенит» подписал экс-игрока «Клипперс» Ксавьера Муна

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» подписал контракт с американским защитником Ксавьером Муном.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

С 2021 года Ксавьер выступал в НБА за «Лос-Анджелес Клипперс» и в системе «Клипперс» имел несколько краткосрочных контрактов.

В прошедшем сезоне в регулярном чемпионате НБА 29-летний баскетболист принял участие в 14 матчах, в среднем за игру набирал 2,4 очка, совершал 1,5 передачи и 1,3 подбора.

Источник: https://t.me/zenitbc/8233
БК Зенит
БК Лос-Анджелес Клипперс
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