«Зенит» подписал экс-центрового «Маккаби» Блэка

Центровой Тарик Блэк подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним американцем рассчитано до конца сезона-2020/21.

«Моя семья и я очень рады тому, каких успехов «Зенит» уже достиг в этом сезоне, — приводит слова Блэка пресс-служба клуба. — Чувствую, что стиль игры тренера Паскуаля мне подходит, готов приехать в Санкт-Петербург и внести свой вклад в успехи команды, насколько это возможно. Также с нетерпением жду возможности ознакомиться с Петербургом. Все внимание направлено сейчас к достижению целей команды и стремлению к большим победам».

Последним клубом Блэка был «Маккаби» из Тель-Авива, с которым стал чемпионом Израиля. Всего в Евролиге игрок провел 37 матчей, набирал 10,4 очка и делал 5,2 подбора в среднем за игру.