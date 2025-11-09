«Зенит» подал протест на результат матча с «Локо». В Краснодаре «остановилось» время

На 29-й минуте игры регулярного сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит» (89:80), вместо атаки гостей при счете 67:64 в пользу хозяев, игрок «Локо» забил трехочковый. Когда на табло были цифры игрового времени 1:06, а на таймере для броска 17 секунд, то в этот момент цифры «остановились».

Из-за инцидента с работой судей-секретарей игровые часы были запущены спустя 9 секунд, а таймер для броска спустя 11,5 секунд. В момент, когда игрок хозяев Антон Квитковских выполнял бросок, на таймере были показания 9 секунд (мяч еще был в руках бросающего игрока). По сути время для выполнения броска должно было закончиться минимум 2 секунды назад.

В «Зените» считают, что данный эпизод повлиял на результат игры. На тот момент разница в счете между командами составляла три очка (67:64), а стала составлять шесть (70:64).

«Судьи были обязаны увидеть эту ошибку в начале эпизода, исправив ее путем исправления показаний на табло или сделать это чуть позже, когда тренер гостей обратил внимание на эту ошибку», — пояснил «СЭ» опытный арбитр, который попросил остаться неназванным.

«Зенит» подал протест на результат матча согласно статьи 63 регламента Единой лиги ВТБ. Это достаточно редкий случай в баскетболе, потому что такая ошибка входит в разряд грубых нарушений. Обычно подают апелляцию на неквалифицированное или предвзятое судейство, а тут речь именно про протест, который должен быть подан в течение часа после окончания матча. Согласно статье 63.1.1 пункта б) результат игры может быть отменен.