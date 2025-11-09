Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

9 ноября, 18:40

«Зенит» подал протест на результат матча с «Локо». В Краснодаре «остановилось» время

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

На 29-й минуте игры регулярного сезона Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Зенит» (89:80), вместо атаки гостей при счете 67:64 в пользу хозяев, игрок «Локо» забил трехочковый. Когда на табло были цифры игрового времени 1:06, а на таймере для броска 17 секунд, то в этот момент цифры «остановились».

Из-за инцидента с работой судей-секретарей игровые часы были запущены спустя 9 секунд, а таймер для броска спустя 11,5 секунд. В момент, когда игрок хозяев Антон Квитковских выполнял бросок, на таймере были показания 9 секунд (мяч еще был в руках бросающего игрока). По сути время для выполнения броска должно было закончиться минимум 2 секунды назад.

В «Зените» считают, что данный эпизод повлиял на результат игры. На тот момент разница в счете между командами составляла три очка (67:64), а стала составлять шесть (70:64).

«Судьи были обязаны увидеть эту ошибку в начале эпизода, исправив ее путем исправления показаний на табло или сделать это чуть позже, когда тренер гостей обратил внимание на эту ошибку», — пояснил «СЭ» опытный арбитр, который попросил остаться неназванным.

«Зенит» подал протест на результат матча согласно статьи 63 регламента Единой лиги ВТБ. Это достаточно редкий случай в баскетболе, потому что такая ошибка входит в разряд грубых нарушений. Обычно подают апелляцию на неквалифицированное или предвзятое судейство, а тут речь именно про протест, который должен быть подан в течение часа после окончания матча. Согласно статье 63.1.1 пункта б) результат игры может быть отменен.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Игорь

    Тебе, неместному бомжу видно везде шалаши мерещатся?) Держись, если повезет, в коробке от старого тв ночевать получится.

    11.11.2025

  • Игорь

    Твои? Хотя откуда у бомжа памперсы, в штаны срешься)

    11.11.2025

  • victgri4

    В Краснодаре это уже второй случай в этом сезоне. В первом матче на поле Краснодара часы выключились в середине матча и больше не включались. Следует запретить "Локомотиву" принимать домашние матчи на своей площадке до конца сезона.

    10.11.2025

  • Игорь

    ещё бы бабло газпрома никто не переплюнет

    10.11.2025

  • Игорь

    хватит уже ныть, везде Вас бедных обижают

    10.11.2025

  • Николай Шибаев

    Грубейшая ошибка свистунов,что не говорите! А ведь судейскую бригаду возглавлял тот самый Островский,каждый раз про которого комментаторы говорят,был на ОИ-2024... На международной арене его уже моментально отстранили до разбирательств!

    10.11.2025

  • AleSSio87

    мрази сидят в твоей субкультурной столице вроде дерьма в виде миллеров, медведевых и прочей шелухи, что у вас вокруг вашего голубого клуба вертится - команда пидорасья, которых ненавидит вся страна и в любом городе

    10.11.2025

  • Bibigon2020

    По судейству - в весеннем плей-офф бывало и похуже, один только матч с 42 фолами в пользу локомотива чего только стОит! По составу - в команде три основных защищающихся игрока травмированы, посмотрим, что будет после возвращения Жбанова и Роберсона. Потеря Пойтресса до конца сезона фактически обязывает искать нового центра и, скорее всего, ещё и 4-го номера, даже с учётом пришедшего хорвата. Но даже с нынешним составом Зенит, на мой взгляд, явно сильнее того же локомотива

    09.11.2025

  • ФОКСИ

    Памперсы поменял?....

    09.11.2025

  • Alex Krinitskiy

    Ух ты, zegaнутый , муж Ихаря ....:thumbsdown:

    09.11.2025

  • Alex Krinitskiy

    Ихарь шалашовка местная :joy:

    09.11.2025

  • Alex Krinitskiy

    Ещё один неполноценный :person_facepalming:

    09.11.2025

  • Мишандос

    сын твоих родителей , лечи комплексы ущербный

    09.11.2025

  • zega

    твари с по-Мойки всегда отличались своей подлостью и мерзостью

    09.11.2025

  • zega

    Грязные с по-Мойки всегда недовольны и все время плачут, ...хотят чтоб судьи им помогали, ...как только нейтральное судейство то результат не получается и сразу судья виноват, ... постоянно ноют и ноют. Все "грязные" команды с по-Мойки позор российского спорта.

    09.11.2025

  • Павел Пушган

    Смотрел три периода этой встречи судейство было домашнее несколько раз поджали гостей очень некрасиво, видно было, что выиграть не дадут. Что касается протеста так любая команда в такой ситуации подала бы протест, кто-то в этом сомневается? Ну и у Зенита в этом году самый слабый состав за последние лет 5-6 так, что в любом случае Зенит в этом году никаких задач не решит и скорее всего не выше 4 места займёт. Локо будет третьим, а первые два Уникс и ЦСКА распишут.

    09.11.2025

  • Павел Леонидович

    :rofl:в питере ныть, в питере ныть

    09.11.2025

  • Як Цидрак

    В этом сезоне Зенит никакие переигровки не спасут имха

    09.11.2025

  • Игорь

    То, что утебя были не родители, а ролители, заметно. Держись, пчелиное дитя.

    09.11.2025

  • ALEX1984

    Игорь - позор своих ролителей !

    09.11.2025

  • ALEX1984

    Куда уж питерским до тушинских мразей ...

    09.11.2025

  • ALEX1984

    Зато везде Никто и звать его Никак ))

    09.11.2025

  • Паснаход

    Зенит стреляет себе в ногу). В переигровке проиграют с ещё более крупным счётом, обе команды устанут). Вдобавок Зенит мотивирует Локо на следующие игры). На пользу соперникам, т. е. нам).

    09.11.2025

  • Игорь

    Зенит» — позор российского баскетбола!

    09.11.2025

  • fullerist

    Опять скандал, опять дерьмо. У Ганеева счастье: чувствует себя в любимой обстановке

    09.11.2025

  • Кабанчик

    Какие же питерцы подонки, кляузники, честно проигрывать не умеют

    09.11.2025

  • Denizzz77

    спорт экспресс ну какие же вы клоуны)))

    09.11.2025

  • Колизейщик

    ЗПРБ

    09.11.2025

  • Никто62

    Что в футболе что в баскетболе-Зенит г...о

    09.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Очень редний случай, как повод для подачи протеста на итоговый результат матча. Согласно Правил, если будет установлена временная просрочка права на владение/бросок, то результат матча могут признать не правомерным. И тогда придется переигрывать матч.

    09.11.2025

  • Tim Lestrigonov

    Видео можно посмотреть тут https://t.me/freeagent44/2751

    09.11.2025

    • «Нижний Новгород» обыграл МБА и прервал серию из семи поражений подряд

    Серия Воронцевича без пропущенных матчей достигла 100 игр

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости