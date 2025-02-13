«Зенит» обыграл УНИКС и прервал 16-матчевую победную серию казанцев

«Зенит» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС (92:83). По ходу встречи хозяева отыграли отставание в 12 очков.

Команда из Петербурга одержала восьмую победу подряд и прервала 16-матчевую выигрышную серию казанцев.

«Зенит» (27 побед — 5 поражений) обошел УНИКС (27 побед — 6 поражений) и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 92:83 (21:16, 12:27, 35:21, 24:19)

«Зенит»: Бэйкон (30), Швед (15 + 7 передач + 5 подборов), Уайт (11), Фрэйзер (11), Жбанов (10).

УНИКС: Найт (24), Акун-Перселл (20 + 8 подборов), Кулагин (15 + 8 передач + 7 подборов), Бако (15 + 6 подборов).

13 февраля. Санкт-Петербург. «КСК Арена».