"Зенит" победил "Локомотив" и в полуфинале Лиги ВТБ сыграет с ЦСКА

"Зенит" в четвертом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ победил "Локомотив" (87:85), выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в полуфинал турнира.

В противостоянии за выход в финал питерская команда встретится с ЦСКА.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Четвертый матч

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Краснодар) – 87:85 (20:18, 25:23, 20:23, 22:21)

З: Симонович (22 + 9 подборов), Мекель (14), Воронов (12), Рейнольдс (13 + 8 подборов).

Л: Фридзон (21), Кулагин (20), Джонсон (14).

Счет в серии: 3-1.