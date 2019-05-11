21:05 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Зенит" победил "Локомотив" и в полуфинале Лиги ВТБ сыграет с ЦСКА

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"Зенит" в четвертом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ победил "Локомотив" (87:85), выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в полуфинал турнира.

В противостоянии за выход в финал питерская команда встретится с ЦСКА.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Четвертый матч

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Краснодар) – 87:85 (20:18, 25:23, 20:23, 22:21)

З: Симонович (22 + 9 подборов), Мекель (14), Воронов (12), Рейнольдс (13 + 8 подборов).

Л: Фридзон (21), Кулагин (20), Джонсон (14).

Счет в серии: 3-1.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2018-2019/

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