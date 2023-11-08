Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:13

«Зенит» разгромил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Зенит» дома одержал крупную победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:54.

Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер из «Зенита», набравший 20 баллов.

Клуб из Санкт-Петербурга поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице (14 очков после 9 игр). Команда из Перми занимает 12-ю позицию (12 очков в 9 матчах).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма-Пари» (Пермь) — 78:54 (23:15, 21:14, 17:11, 17:14)

З: Хантер (20), Фрэйзер (16), Вольхин (9)

П: Платунов (12), Ильницкий (10), Риз (10)

8 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
Баскетбол
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
0
Читайте также
«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб
Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автодор» на выезде обыграл «Пари НН»
Новости
RSS RSS
Все новости