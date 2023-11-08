«Зенит» разгромил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» дома одержал крупную победу над «Пармой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:54.

Самым результативным игроком встречи стал Винс Хантер из «Зенита», набравший 20 баллов.

Клуб из Санкт-Петербурга поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице (14 очков после 9 игр). Команда из Перми занимает 12-ю позицию (12 очков в 9 матчах).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма-Пари» (Пермь) — 78:54 (23:15, 21:14, 17:11, 17:14)

З: Хантер (20), Фрэйзер (16), Вольхин (9)

П: Платунов (12), Ильницкий (10), Риз (10)

8 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».