«Зенит» и «Парма» сыграют в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Серия пройдет до трех побед одной из команд. Преимущество своей площадки имеет клуб из Санкт-Петербурга, который примет первый и второй, а также, если потребуется, пятый матчи.

«Зенит» — «Парма»: расписание 1/4 финала Единой лиги ВТБ

1-й матч. 22 апреля (вторник). 19.30. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Парма»

2-й матч. 24 апреля (четверг). 19.30. Санкт-Петербург . «Зенит» — «Парма»

3-й матч. 27 апреля (воскресенье). 17.00. Пермь. «Парма» — «Зенит»

4-й матч. 29 апреля (вторник). 17.00. Пермь. «Парма» — «Зенит» (если потребуется)

5-й матч. 2 мая (пятница). 16.00. Санкт-Петербург . «Зенит» — «Парма» (если потребуется)

Время начала матчей — московское.

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