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Сегодня, 17:10

«Зенит» — «Парма»: расписание матчей серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

«Зенит» сыграет с «Пармой» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото БК «Зенит»

«Зенит» и «Парма» сыграют в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Серия пройдет до трех побед одной из команд. Преимущество своей площадки имеет клуб из Санкт-Петербурга, который примет первый и второй, а также, если потребуется, пятый матчи.

«Зенит» — «Парма»: расписание 1/4 финала Единой лиги ВТБ

  • 1-й матч. 22 апреля (вторник). 19.30. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Парма»
  • 2-й матч. 24 апреля (четверг). 19.30. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Парма»
  • 3-й матч. 27 апреля (воскресенье). 17.00. Пермь. «Парма» — «Зенит»
  • 4-й матч. 29 апреля (вторник). 17.00. Пермь. «Парма» — «Зенит» (если потребуется)
  • 5-й матч. 2 мая (пятница). 16.00. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Парма» (если потребуется)

Время начала матчей — московское.

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