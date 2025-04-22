«Зенит» и «Парма» встретятся в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ во вторник, 22 апреля. Игра пройдет в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать телеканалы «Матч! Игра» и «Матч! Страна». Результаты игр Единой лиги ВТБ можно отслеживать в матч-центре баскетбола на сайте «СЭ».

«Зенит» занял первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 39 побед в 44 играх. «Парма» финишировала на восьмом месте с 18 победами, в квалификации уступила «Нижнему Новгороду» (69:80) и победила МБА (93:76).

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.