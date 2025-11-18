«Зенит» разгромил «Пари НН», Фрэйзер набрал 27 очков

«Зенит» дома победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 102:80.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Трент Фрэйзер, набравший 27 очков.

«Зенит» с 7 победами в 11 матчах занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, «Пари НН» идет на девятой строчке с 3 победами в 11 играх.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 102:80 (21:17, 32:24, 24:25, 25:14)

З: Фрэйзер (27), Рэндольф (25), Шаманич (14)

П: Вашингтон (23), Хоменко (20), Карпенков (13)

18 ноября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».