«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» на своем паркете обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:79.

Самым результативным игроком в составе хозев стал форвард Дуэйн Бэйкон, на его счету 18 очков и один подбор. У гостей 14 очков и три подбора в активе защитника Зака Наталла.

«Зенит» одержал 20-ю победу в 25 матчах и занимает третье место в таблице чемпионата. «Пари НН» с 14 поражениями и 11 победами — на седьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 94:79 (23:30, 30:17, 21:13, 20:19)

15 января. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

УНИКС (Казань) — «Астана» — 104:57 (27:16, 29:12, 22:12, 26:17)

15 января. Казань. «Баскет-Холл».