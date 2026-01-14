«Пари НН» на выезде обыграл «Зенит»

«Пари НН» в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Зенитом» — 99:89.

В составе гостей самым результативным игроком стал Айзея Вашингтон, на счету которого 26 очков. У хозяев 18 очков набрал Ливай Рэндольф.

«Зенит» с 13 победами в 20 играх занимает четвертое место в турнирной таблице. «Пари НН» с 6 победами в 21 матче идет на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 89:99 (13:18, 21:27, 28:27, 27:27)

14 января. Санкт-Петербург. «КСК Арена».