«Зенит» определился с «лишним» легионером на новый сезон Единой лиги

Разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп не сможет помочь «Зениту» в Единой лиге ВТБ. Американец будет заявлен только на матчи Евролиги. Об этом рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

— Мы расцениваем Фрэнкэмпа как игрока с большим потенциалом, — заявил «Известиям» Церковный. — Последний сезон Коннер был лидером «Мурсии». Это не топ-команда, но она играет в сильнейшем чемпионате Европы. Он зарекомендовал себя в играх против грандов испанской ACB, брал инициативу на себя в решающие минуты. Плюс у него хороший возраст. Все это говорит о том, что Фрэнкэмп может раскрываться на новом уровне. Конечно, ему потребуется время на адаптацию, но постараемся максимально помочь американскому разыгрывающему, чтобы этот период не затянулся.

— В команде девять легионеров. Определились с игроком, который будет заявлен только на Евролигу?

— Фрэнкэмп.