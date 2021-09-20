«Зенит» определился с «лишним» легионером на новый сезон Единой лиги
Разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп не сможет помочь «Зениту» в Единой лиге ВТБ. Американец будет заявлен только на матчи Евролиги. Об этом рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.
— Мы расцениваем Фрэнкэмпа как игрока с большим потенциалом, — заявил «Известиям» Церковный. — Последний сезон Коннер был лидером «Мурсии». Это не топ-команда, но она играет в сильнейшем чемпионате Европы. Он зарекомендовал себя в играх против грандов испанской ACB, брал инициативу на себя в решающие минуты. Плюс у него хороший возраст. Все это говорит о том, что Фрэнкэмп может раскрываться на новом уровне. Конечно, ему потребуется время на адаптацию, но постараемся максимально помочь американскому разыгрывающему, чтобы этот период не затянулся.
— В команде девять легионеров. Определились с игроком, который будет заявлен только на Евролигу?
— Фрэнкэмп.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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