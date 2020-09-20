«Зенит» обыграл «Химки» в первом матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил «Химки» в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2020/21.

В составе победителей самым результативным стал Билли Бэрон — 16 очков. 12 очков на счету Дайриса Бертанса из «Химок», по 11 очков у баскетболистов команды из Санкт-Петербурга Томаса Уилла и Кей Си Риверса.

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«Химки» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:79 (15:18, 20:19, 20:14, 12:28)

20 сентября. Химки. «БЦ МО».