«Зенит» обыграл «Астану»

«Зенит» в матче Единой лиги ВТБ обыграл «Астану» со счетом 85:52 (27:14, 11:13, 23:6, 24:19).

Самым результативным на площадке стал разыгрывающий казахстанской команды Майкл Томпсон, набравший 16 очков.

После этого матча «Зенит» с пятью победами в пяти матчах занимает первое место в турнирной таблице, «Астана» с одной победах в пяти играх — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Астана» (Нур-Султан) — 85:52 (27:14, 11:13, 23:6, 24:19)

1 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».