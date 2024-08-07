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Сегодня, 14:18

«Зенит» объявил об уходе Томаса Эртеля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Томас Эртель покинул команду, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с 35-летним французом расторгнут по соглашению сторон.

Эртель выступал за «Зенит» с 2022 года. Он провел за команду 90 матчей, отметился 1211 очками и рекордными в клубе 699 результативными передачами.

С «Зенитом» разыгрывающий стал победителем Суперкубка и Кубка Кондрашина и Белова, финалистом Кубка России и обладателем бронзовых наград Единой лиги ВТБ.

Источник: БК «Зенит»
Баскетбол
БК Зенит
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