«Зенит» объявил об уходе Томаса Эртеля

Защитник «Зенита» Томас Эртель покинул команду, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с 35-летним французом расторгнут по соглашению сторон.

Эртель выступал за «Зенит» с 2022 года. Он провел за команду 90 матчей, отметился 1211 очками и рекордными в клубе 699 результативными передачами.

С «Зенитом» разыгрывающий стал победителем Суперкубка и Кубка Кондрашина и Белова, финалистом Кубка России и обладателем бронзовых наград Единой лиги ВТБ.