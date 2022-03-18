«Зенит» объявил об уходе Матеуша Понитки

«Зенит» и форвард Матеуш Понитка приняли решение о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон.

Польский баскетболист присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В сезоне 2020/21 стал капитаном команды.

За три сезона Понитка принял участие в 71 матче Евролиги (7.5 очков, 2.5 передач, 5 подборов) и 42 встречах Единой Лиги ВТБ (7.7 очков, 3 передач, 3.8 подборов).

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, одержав 11 побед в 15 матчах.

В понедельник, 21 марта, команда сыграет против УНИКСа.