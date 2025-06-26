«Зенит» объявил об уходе Дуэйна Бэйкона

Форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон покинул клуб, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

У 29-летнего американца истек контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

«Сине-бело-голубые благодарят Дуэйна за время, проведенное в Петербурге, а также желают успехов в дальнейшей карьере, новых побед и рекордов!» — говорится в сообщении.

Бэйкон выступал за «Зенит» с 2024 года. В прошедшем сезоне он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и стал серебряным призером лиги.