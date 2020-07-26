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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» объявил об уходе Айона

16:14
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Центровой «Зенита» Густаво Айон покинул клуб, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

У 35-летнего мексиканца закончился контракт с петербуржцами. Ранее сообщалось, что игрок покинет «Зенит» из-за высокой зарплаты.

В сезоне-2019/20 Евролиги Айон был лучшим в составе команды по набранным очкам (12,5 в среднем за игру), подборам (5,3) и вошел в топ-5 по передачам (2,2).

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/07/26/gustavo-ayon-zavershaet-vystupleniya-za-bk-zenit/

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