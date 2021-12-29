Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» объявил о подписании защитника греческого «Лаврио» Картера

10:59
Теги:

«Зенит» объявил о заключении контракта с защитником Тайсоном Картером.

Соглашение с 23-летним американцем действует до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.

«Я очень рад что получил шанс стать частью «Зенита» и сделаю все чтобы оправдать доверие такого известного в Европе клуба. У меня огромное желание вместе с командой покорять новые высоты», — приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга слова Картера.

Предыдущим клубом баскетболиста был греческий «Лаврио». В нынешнем сезоне он набирал в среднем 15,9 очка, 2,8 ассиста и 1,3 перехвата за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/29/tayson-karter-novyy-igrok-zenita/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
Появились кадры маршрута погибшего в Московской области мальчика
0