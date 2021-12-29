«Зенит» объявил о подписании защитника греческого «Лаврио» Картера
«Зенит» объявил о заключении контракта с защитником Тайсоном Картером.
Соглашение с 23-летним американцем действует до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.
«Я очень рад что получил шанс стать частью «Зенита» и сделаю все чтобы оправдать доверие такого известного в Европе клуба. У меня огромное желание вместе с командой покорять новые высоты», — приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга слова Картера.
???@Tyson23Carter is a New Player of Our Club.— Basketball club Zenit (@zenitbasket) December 29, 2021
Welcome! pic.twitter.com/aOXCaJpVeq
Предыдущим клубом баскетболиста был греческий «Лаврио». В нынешнем сезоне он набирал в среднем 15,9 очка, 2,8 ассиста и 1,3 перехвата за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/12/29/tayson-karter-novyy-igrok-zenita/
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