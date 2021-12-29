«Зенит» объявил о подписании защитника греческого «Лаврио» Картера

«Зенит» объявил о заключении контракта с защитником Тайсоном Картером.

Соглашение с 23-летним американцем действует до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.

«Я очень рад что получил шанс стать частью «Зенита» и сделаю все чтобы оправдать доверие такого известного в Европе клуба. У меня огромное желание вместе с командой покорять новые высоты», — приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга слова Картера.

???@Tyson23Carter is a New Player of Our Club.



Welcome! pic.twitter.com/aOXCaJpVeq — Basketball club Zenit (@zenitbasket) December 29, 2021

Предыдущим клубом баскетболиста был греческий «Лаврио». В нынешнем сезоне он набирал в среднем 15,9 очка, 2,8 ассиста и 1,3 перехвата за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов.