«Зенит» на выезде обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

В выездном матче Единой Лиги ВТБ баскетболисты «Зенита» обыграли «Астану» (77:70). Не помог хозяевам даже рывок 16:0 в начале последней четверти.

Для питерцев эта победа стала восьмой при одном поражении, они занимают первое место в лиге. «Астана» с тремя победами и семью поражениями осталась на десятом место в турнирной таблице.

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«Астана» (Нур-Султан) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 70:77 (9:17, 22:16, 12:30, 27:14)

26 декабря. Нур-Султан. «СК Велотрек».