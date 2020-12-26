«Зенит» на выезде обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
В выездном матче Единой Лиги ВТБ баскетболисты «Зенита» обыграли «Астану» (77:70). Не помог хозяевам даже рывок 16:0 в начале последней четверти.
Для питерцев эта победа стала восьмой при одном поражении, они занимают первое место в лиге. «Астана» с тремя победами и семью поражениями осталась на десятом место в турнирной таблице.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Астана» (Нур-Султан) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 70:77 (9:17, 22:16, 12:30, 27:14)
26 декабря. Нур-Султан. «СК Велотрек».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю