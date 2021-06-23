«Зенит» может усилиться чемпионом НБА
По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает вариант подписания контракта с разыгрывающим сборной Австралии Мэттью Деллаведова. Защитник «Кливленда» готов перебраться в Европу, если получит предложение на 1,5 миллионов долларов за сезон.
Вероятность подписания низка, так как игрок не соответствует роли основного разыгрывающего клуба Евролиги. Деллаведова никогда не был лидером своей командой, способным выстраивать игру команды. Как это делал Кевин Пангос в «Зените» образца сезона-2020/21.
30-летний Деллаведова провел восемь сезонов в НБА, выступая за «Кливленд» и «Милуоки». В составе «Кавальерс» он стал чемпионом НБА в 2016 году. В сезоне-2020/21 австралиец зарабатывал около 2,2 миллионов долларов. Его средняя статистика составила 2,8 очка и 1,8 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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