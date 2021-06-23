«Зенит» может усилиться чемпионом НБА

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает вариант подписания контракта с разыгрывающим сборной Австралии Мэттью Деллаведова. Защитник «Кливленда» готов перебраться в Европу, если получит предложение на 1,5 миллионов долларов за сезон.

Вероятность подписания низка, так как игрок не соответствует роли основного разыгрывающего клуба Евролиги. Деллаведова никогда не был лидером своей командой, способным выстраивать игру команды. Как это делал Кевин Пангос в «Зените» образца сезона-2020/21.

30-летний Деллаведова провел восемь сезонов в НБА, выступая за «Кливленд» и «Милуоки». В составе «Кавальерс» он стал чемпионом НБА в 2016 году. В сезоне-2020/21 австралиец зарабатывал около 2,2 миллионов долларов. Его средняя статистика составила 2,8 очка и 1,8 подбора.