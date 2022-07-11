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Сегодня, 16:27

«Зенит» может подписать форварда Трея Томпкинса

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» может подписать форварда Трея Томпкинса в это межсезонье. Стороны близки к заключению сделки, сообщает инсайдер Христос Харпидис.

32-летний американец недавно покинул мадридский «Реал», за который играл с 2015 года. До этого он выступал в России за «Нижний Новгород».

В прошедшем сезоне Томпкинс провел 14 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,3 очка и 2,1 подбора за игру.

Ранее состав «Зенита» пополнил американский защитник Джо Томассон.

БК Зенит
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