«Зенит» может подписать форварда Трея Томпкинса

«Зенит» может подписать форварда Трея Томпкинса в это межсезонье. Стороны близки к заключению сделки, сообщает инсайдер Христос Харпидис.

32-летний американец недавно покинул мадридский «Реал», за который играл с 2015 года. До этого он выступал в России за «Нижний Новгород».

В прошедшем сезоне Томпкинс провел 14 матчей в Евролиге, набирая в среднем 5,3 очка и 2,1 подбора за игру.

Ранее состав «Зенита» пополнил американский защитник Джо Томассон.