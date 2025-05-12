Баскетбол
12 мая, 15:28

«Зенит» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за агрессию Хантера в полуфинале Единой лиги ВТБ

Стало известно наказание, которое может понести «Зенит» за агрессивное поведение своего форварда Винса Хантера, которое он допустил в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:86).

Команду могут оштрафовать на сумму 500 тысяч рублей, а самого игрока — дисквалифицировать на один-три матча. Такие санкции предусмотрены пунктом № 66.1 регламента Единой лиги ВТБ, сообщает «Чемпионат».

Хантера удалили с площадки во второй четверти матча в Краснодаре, а когда он шел по коридору арены, то пробил подвесной потолок.

Источник: Чемпионат
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
  • ФОКСИ

    Жалко не довел Хантер до концуа- в морду этому подонку от баскета не дал.....

    12.05.2025

  • bond1951

    уродам много позваляют в России....головой тупой об стену б.........ь.......

    12.05.2025

  • фанат

    Видел его действия, это просто умалешённый отморозок, по другому ни как.

    12.05.2025

