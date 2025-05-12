«Зенит» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за агрессию Хантера в полуфинале Единой лиги ВТБ

Стало известно наказание, которое может понести «Зенит» за агрессивное поведение своего форварда Винса Хантера, которое он допустил в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:86).

Команду могут оштрафовать на сумму 500 тысяч рублей, а самого игрока — дисквалифицировать на один-три матча. Такие санкции предусмотрены пунктом № 66.1 регламента Единой лиги ВТБ, сообщает «Чемпионат».

Хантера удалили с площадки во второй четверти матча в Краснодаре, а когда он шел по коридору арены, то пробил подвесной потолок.