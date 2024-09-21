«Зенит» разгромил МБА в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» дома победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 103:75. Встреча прошла на КСК «Арена».

Больше всего очков в матче набрал форвард сине-бело-голубых Дуэйн Бэкон — 21. У московской команды 16 очков на счету Андрея Зубкова.

«Зенит» 25 сентября примет «Автодор», а МБА 26 сентября сыграет с «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) — 103:75 (22:18, 25:23, 33:13, 23:21)

21 сентября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».