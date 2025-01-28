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Сегодня, 22:05

«Зенит» обыграл МБА, Швед набрал 9 очков в дебюте

Руслан Минаев
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«Зенит» дома обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:50.

За хозяев дебютировал защитник Алексей Швед, который набрал 9 очков и 5 результативных передач, выйдя со скамейки запасных.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд. Команда из Санкт-Петербурга одержала 23-ю победу в 28 матчах и занимает третье место в таблице чемпионата.

МБА с 8 победами в 28 играх — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) — 73:50 (23:14, 22:6, 16:13, 12:17)

28 января. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

БК Зенит
БК МБА
Алексей Швед
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