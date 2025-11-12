«Зенит» победил МБА в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» дома обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:69.

У хозяев самым результативным игроком стал Лука Шаманич — 19 очков. У гостей 18 очков на счету Андрея Зубкова.

«Зенит» одержал 6-ю победу в 10 матчах и занимает 4-е место в таблице чемпионата. МБА (6 побед и 4 поражения) — на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) — 83:69 (16:11, 25:29, 18:17, 24:12)

12 ноября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».