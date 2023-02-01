«Зенит» победил МБА с разницей в два очка

«Зенит» обыграл на своем паркете столичный клуб МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 73:71.

У победителей 17 очков набрал Ройс Хэмм, у гостей столько же на счету Андрея Лопатина.

«Зенит» идет на третьем месте с 17 победами в 24 матчах, МБА — на шестом (13 побед в 24 встречах).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) — 73:71 (18:22, 16:18, 17:10, 22:21)

1 февраля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».