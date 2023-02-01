«Зенит» победил МБА с разницей в два очка
«Зенит» обыграл на своем паркете столичный клуб МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 73:71.
У победителей 17 очков набрал Ройс Хэмм, у гостей столько же на счету Андрея Лопатина.
«Зенит» идет на третьем месте с 17 победами в 24 матчах, МБА — на шестом (13 побед в 24 встречах).
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
«Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) — 73:71 (18:22, 16:18, 17:10, 22:21)
1 февраля. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
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