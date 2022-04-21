«Зенит-М» впервые стал победителем Единой молодежной лиги ВТБ по баскетболу

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«Зенит-М» со счетом 71:68 в овертайме победил московскую команду «ЦСКА-Юниор» в финальном матче Единой молодежной лиги ВТБ.

Основное время матча закончилось со счетом 71:68 в пользу питерской команды.

Самым результативным игроком матча стал представитель клуба «ЦСКА-Юниор» Филипп Гафуров, набравший 22 очка. У «Зенита-М» лучшим стал Андрей Топтунов (14 очков).

Обладателями бронзовых наград стали баскетболисты «Химок-2», обыгравшие в четверг МБА-2 со счетом 57:55.

«Зенит-М» впервые в истории стал победителем и призером баскетбольного первенства.

«ЦСКА-Юниор» является рекордсменом по победам в Единой молодежной лиги ВТБ (пять раз).