«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче плей-офф Единой лиги ВТБ 7 мая

«Зенит» и «Локомотив» сыграют во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ в среду, 7 мая. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе «Арена», начало — в 20:00 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире пройдет на каналах «Матч! Игра» и «Старт», сайтах Единой лиги ВТБ и matchtv.ru. Начало эфира — в 19.55 мск.

Первый матч между соперниками в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев — 106:79.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.