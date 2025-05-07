Баскетбол
7 мая, 17:10

«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче плей-офф Единой лиги ВТБ 7 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Зенит» и «Локомотив» сыграют во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ в среду, 7 мая. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе «Арена», начало — в 20:00 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире пройдет на каналах «Матч! Игра» и «Старт», сайтах Единой лиги ВТБ и matchtv.ru. Начало эфира — в 19.55 мск.

Узнать результат игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре нашего сайта.

Первый матч между соперниками в Санкт-Петербурге завершился победой хозяев — 106:79.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Центровой «Зенита» Пойтресс: «Вторая игра с «Локо» будет тяжелой»

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и увеличил преимущество в серии плей-офф Лиги ВТБ

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

