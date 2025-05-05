«Зенит» и «Локомотив» встретятся в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ в Санкт-Петербурге в понедельник, 5 мая. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч! Страна» и «Матч! Игра», а также сайт matchtv.ru. С результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ» и нашей ленте новостей турнира.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» занял первое место (39 побед), «Локомотив» — четвертое (32 победы).

В предыдущем раунде «Зенит» победил «Парму» (3-0), а «Локомотив» — «Уралмаш» (3-1). В полуфинале клубы проводят серию до четырех побед.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.