«Зенит» примет «Локомотив» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ в пятницу, 16 мая. Игра пройдет в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также канал «Старт», сайт Единой лиги ВТБ и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».

С ходом и результатом игры можно знакомиться в баскетбольном матч-центре сайта «СЭ» и нашей ленте новостей турнира.

После трех матчей серии счет 2-2. В предыдущем раунде «Зенит» победил «Парму» (3-0), а «Локомотив» — «Уралмаш» (3-1). В полуфинале команды играют до четырех выигранных матчей, победитель встретится в финале с действующим чемпионом — ЦСКА.