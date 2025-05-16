«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ
«Зенит» примет «Локомотив» в матче полуфинала Единой лиги ВТБ
«Зенит» примет «Локомотив» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ в пятницу, 16 мая. Игра пройдет в КСК «Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также канал «Старт», сайт Единой лиги ВТБ и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko».
С ходом и результатом игры можно знакомиться в баскетбольном матч-центре сайта «СЭ» и нашей ленте новостей турнира.
После трех матчей серии счет 2-2. В предыдущем раунде «Зенит» победил «Парму» (3-0), а «Локомотив» — «Уралмаш» (3-1). В полуфинале команды играют до четырех выигранных матчей, победитель встретится в финале с действующим чемпионом — ЦСКА.
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