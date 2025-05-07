Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

7 мая, 22:18

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и увеличил преимущество в серии плей-офф Лиги ВТБ

Алина Савинова
«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче подряд.
Фото БК «Зенит»

«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 85:80.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировали разыгрывающий команды гостей Патрик Миллер (22) и атакующий защитник питерцев Дуэйн Бэйкон (20).

Клуб из Санкт-Петербурга увеличил преимущество в серии — 2-0. Третью игру команды проведут в Краснодаре в воскресенье, 11 мая. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:80 (15:28, 30:22, 17:15, 23:15)

З: Бэйкон (20), Жбанов, Фрэйзер (оба — 14)

Л: Миллер (22), Уэйли (15), Кливленд (13)

7 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена»

Счет в серии: 2-0

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Читайте также
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Путин отметил эффективность Федерации независимых профсоюзов России
США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Кудашова на выход, Ротенберга – с возвращением? Что значит тренерский переворот в «Динамо»
Генконсул России обвинил Францию в политике выдавливания российских дипломатов
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Южный паравоз хорошо набрав пары, к середине матча привычно свернул с победного пути на запасный .. . Не хватает состава, и класса игры, и доминирующего большого. Одну игру, возможно, дома и зацепят. Но не более того.

    08.05.2025

  • абстрUкция

    Неожиданно, весь матч же в догонялки играли .!.

    08.05.2025

  • Vladislav M

    Похоже, что в Локомотиве играет очень много иноагентов и предателей Родины. Нужно разобраться. Что-то здесь нечисто:blush::blush::blush:

    07.05.2025

  • Vladislav M

    Честно говоря жалею, что потерял время и досмотрел до конца. Только настроение себе испортил. Командной игры в Локомотиве нет. Каждый тянет на себя. Нужен хороший тренер и 2-3 добротных игрока, а сейчас одно уныние….

    07.05.2025

  • КАЗАК-ДС

    ну и судейки не подвели в нужный момент

    07.05.2025

  • Piter OneLove

    в концовке нет не выходили. а вообще не лучший матч от них.

    07.05.2025

  • Piter OneLove

    С победой Зенит! Хорошо вернулись с -17 за 3,5 минуты в начале второй четверти. Поэтому, когда Локо убежал вперёд на 10 очков,было ощущение,что и эту десятку Зенит отыграет. Единственное,пару глупых неспортивных и технарь получили в первые секунды 3 четверти. Если бы не это,думаю решили бы вопрос не на последней минуте матча,а пораньше

    07.05.2025

  • Электросталец

    Я концовку как раз видел, когда Зенит червонец отыграл. Швед и Воронцевич играли?

    07.05.2025

  • Vladislav M

    Отдать почти выигранный матч из-за глупейшего технического фола - так может только Локомотив. В принципе этот момент дал ответ на вопрос почему Зенит в регулярке занял первое место, а Локомотив четвертое. С такой дисциплиной матчи с такими командами как Зенит не выигрываются….

    07.05.2025

    • «Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

    «Зенит» установил новый рекорд Единой лиги ВТБ

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости