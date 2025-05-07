«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и увеличил преимущество в серии плей-офф Лиги ВТБ

«Зенит» дома победил «Локомотив-Кубань» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 85:80.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировали разыгрывающий команды гостей Патрик Миллер (22) и атакующий защитник питерцев Дуэйн Бэйкон (20).

Клуб из Санкт-Петербурга увеличил преимущество в серии — 2-0. Третью игру команды проведут в Краснодаре в воскресенье, 11 мая. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 85:80 (15:28, 30:22, 17:15, 23:15)

З: Бэйкон (20), Жбанов, Фрэйзер (оба — 14)

Л: Миллер (22), Уэйли (15), Кливленд (13)

7 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена»

Счет в серии: 2-0